Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Maden ilçesinde Aşağı Mastek köyünde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının onlarca dönümlük alana yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 20 kişilik ekiple köylülerin de desteğiyle yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.