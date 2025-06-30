Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının onlarca dönümlük alana yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 20 kişilik ekiple köylülerin de desteğiyle yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.