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Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Gemici köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gemici köyünde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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