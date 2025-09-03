Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ELAZIĞ'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Salıbaba Mahallesi'nde akşam saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel