Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Taşkesen köyünde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 21 dönüm alan zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Taşkesen köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 21 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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