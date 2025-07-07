Elazığ'da Ortaya Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maden ilçesine bağlı Yoncapınar köyünde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivrice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği müdahale sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekib YALÇINKAYA/ELAZIĞ,