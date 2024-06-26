Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal, 2 grayder ve 50 personel ile Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangınlarda, 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildiği, 1 kişinin Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.