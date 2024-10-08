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Elazığ'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Palu ilçesi Kayaönü Köyü'nde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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