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Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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