Elazığ'da Orman Yangınlarına Karşı 9 Kişiye Cezai İşlem

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, yasağa uymadığı belirlenen 9 kişiye toplam 26 bin 577 TL idari para cezası uyguladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Orman yangınlarını önlemeye yönelik denetimler kapsamında 61 ekip ve 299 personelin katılımıyla sahada çalışma yaptı. Denetimlerde 34 piknik ve mesire alanı ile 73 ormanlık nokta kontrol edildi. Ayrıca 860 araç durdurularak incelendi, bin 580 kişiye orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Yapılan kontrollerde ormanlık alanlarda kurallara uymayan 9 kişiye toplam 26 bin 577 TL idari para cezası kesildi. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı, ormanların korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,