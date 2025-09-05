Haberler

Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

