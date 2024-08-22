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Elazığ'da orman ekipleri yangın denetimlerini sürdürüyor

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Elazığ'da orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla orman ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutarak yangın çıkmasını engellemeye çalışıyor.

Elazığ'da orman ekipleri, havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor

Elazığ'da orman yangını yaşanmasın diye ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor

ELAZIĞ - Türkiye'de son günlerde ormanlık alanlarda yangınlar çıkarken, Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda hem havadan hem de karadan denetim yaparak çıkması muhtemel yangınlara karşı teyakkuzda bekliyor.

Ülke genelinde son günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda hem havadan hem de karadan denetim gerçekleştiriyor. Orman yollarında görev alan jandarma trafik ve asayiş ekipleri araç ve yayaları denetlerken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dron ile havadan ve karadan denetim yapıyor. Şehir genelinde ormanlık alanlarda denetim yapan ekipler, hemen her gün çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonları gece gündüz demeden orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan ekipler, ormanlık alanda piknik yapan veya gezen vatandaşları da yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarıyor.

"Vatandaşlardan hassas davranmalarını istiyoruz"

Ülke genelinde yangınların devam ettiğini belirten Harput Mahalle muhtarı Mehmet Demir, "Bunun için bizde dikkat ediyoruz. Şuan da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve jandarma timlerimizle birlikte sahadayız. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimizin burada gözetleme kuleleri var. ayrıca yangına müdahale araçlarıyla birlikte ormanlık alanlarımızda 24 saat nöbet tutuyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle ateşle ormana girmemeleridir. Yollardan geçerken izmarit atmasınlar. Çünkü ormanlar bizim akciğerimizdir. Ormanlara zaten bir giriş yasağı var. Genelde her taraf tel örgü ile çekilmiş ama bazı vatandaşlarımız tel örgülerden geçerek ormanlık alanlara giriyorlar. Vatandaşlarımızın tel örgüyle çekilen yere girmemelerini öneriyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız şüpheli birisini görürse hemen 112 ekiplerini arasınlar. En az bizim kadar vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ormanlarımız koruyarak çoğaltmak istiyoruz. Ekiplerimiz burada 24 saat vardiyalı bir şekilde nöbet tutuyorlar. Dron ile havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyorlar. Jandarma ekiplerimizle iş birliği içerisindeler ama vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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