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Elazığ'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da Ahmet Gülbasan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

ELAZIĞ'da, elebaşlılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen suç örgütüne yönelik 13 Ağustos'ta operasyon yapıldı. 'Kuyu-16' operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi. Operasyonda Gülbasan'ın da bulunduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'tehdit', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'suça azmettirme', 'suçu üstlenme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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