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Elazığ'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi tutuklandı

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Elazığ'da düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen silah ve uyuşturucu madde ile şüphelilerin suç faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Elazığ'da, organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-16" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce 13 Ağustos'ta düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda yakalanan, aralarında elebaşı Ahmet Gülbasan ile organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Elazığ'da13 Ağustos'ta düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda, aralarında elebaşı Ahmet Gülbasan ile organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, 11 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile çok sayıda fişek, bir miktar esrar ve sentetik ecza ele geçirilmişti.

Şüphelilerin "yağma", "silahlı tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak", "suç üstlenme" ve "azmettirme" suçlarını işledikleri, anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında ara buluculuk yaptıkları, anlaşmazlıkları baskı, cebir ve tehdit yoluyla kendi belirledikleri usul ve yöntemle çözüme kavuşturdukları tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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