Elazığ'da Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt kurma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlarla ilgili 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
