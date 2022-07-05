Elazığ'da oluşan hortum vatandaşları korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
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Elazığ'da oluşan hortum vatandaşları korkuttu Elazığ'da bir köyde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu.
Elazığ'da oluşan hortum vatandaşları korkuttu
ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu.
Merkeze bağlı Kuyulu köyünde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel