Elazığ'da oluşan gökkuşağı mest etti

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif yağan yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün bir haftadır uyardığı Elazığ'da yağmur aralıklarla etkili oluyor. Bugünde hafif çiseleyen yağmur sonrası güneşin kendini göstermesi ile şehrin üzerinde gökkuşağı oluştu. Bazı vatandaşlar o anlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.