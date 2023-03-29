Elazığ'da oluşan gökkuşağı mest etti
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Elazığ'da oluşan gökkuşağı mest etti Elazığ'da hafif yağan yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti.
Elazığ'da oluşan gökkuşağı mest etti
ELAZIĞ - Elazığ'da hafif yağan yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün bir haftadır uyardığı Elazığ'da yağmur aralıklarla etkili oluyor. Bugünde hafif çiseleyen yağmur sonrası güneşin kendini göstermesi ile şehrin üzerinde gökkuşağı oluştu. Bazı vatandaşlar o anlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel