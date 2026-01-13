Haberler

Elazığ'ın bazı ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Elazığ'ın 7 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bu karar alındı.

Elazığ'ın 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karakoçan, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Palu, Keban ve Sivrice ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Haberler.com

