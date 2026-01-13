Elazığ'ın bazı ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
Elazığ'ın 7 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bu karar alındı.
Karakoçan, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Palu, Keban ve Sivrice ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel