Elazığ'da Okullarda Afet Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesinde tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrencilere, öğretmenlere ve personele afet bilincini güçlendirmek amacıyla farkındalık videoları izletildi, ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı Elazığ'ın Keban ilçesinde yapıldı.
"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ilçedeki eğitim kurumları ve okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve personele farkındalık videoları izletildi, ardından "çök–kapan–tutun" deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, tatbikatın ilçemizdeki bütün okul ve kurumlarında eş zamanlı yapıldığını belirtti.