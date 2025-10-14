Elazığ'da Okullarda Afet Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı Elazığ'ın Keban ilçesinde yapıldı.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçedeki eğitim kurumları ve okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve personele farkındalık videoları izletildi, ardından "çök–kapan–tutun" deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, tatbikatın ilçemizdeki bütün okul ve kurumlarında eş zamanlı yapıldığını belirtti.