Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

Elazığ ilinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 223 okul önü ve çevresinde denetim yaptı. Denetimlerde 757 kişi, 150 servis aracı ve birçok mekan kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 90 personelden oluşan 42 ekip, 223 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan 757 kişi kontrolden geçirildi, 150 servis aracı, 29 internet kafe, 77 park ve 25 metruk bina kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
