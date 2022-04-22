Elazığ'da okul çevreleri denetlendi
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da polis ekiplerince okullar çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince okullar çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde, kent merkezinde belirlenen okulların çevrelerinde suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için çalışma yapıldı.
Çocukların korunmasına yönelik denetimlerde, okul çevrelerinde 32 araç, 15 okul servisi denetlendi, 55 kişi sorgulandı.
AA / Suat Öztürk - Güncel