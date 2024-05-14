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Elazığ'da öğretmenini bıçaklayan öğrenci yakalandı

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Elazığ'da bir ortaokulda kopya çeken öğrenci, öğretmenini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan öğrenci polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı.

Koridorda bekleyen A.B. daha sonra sınıftan çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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