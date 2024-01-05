Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Anaokulu'nda öğrencilere trafik kurallarını anlattı ve sorularını yanıtladı. Eğitime katılanlara dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.
Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Fırat Anaokulu'nu ziyaret etti.
Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.
Eğitime katılanlara, dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.