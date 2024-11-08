Elazığ'da Öğrenciler Fasulye Hasadı Yaptı
Keban ilçesindeki Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, okul bahçesi ve saksılarda yetiştirdikleri fasulyelerin hasadını gerçekleştirdi. Öğretmenleri Mümüne Güher Özercan, bu etkinlikle öğrencilerin tarım projelerine katıldığını vurguladı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Atatürk İlkokulunda öğrenciler kurdukları serada fasulye hasat etti.
Atatürk İlkokulu 3-B sınıfında okuyan öğrenciler, okul bahçesi ve sınıflarında saksıda yetiştirdikleri fasulyelerin hasadını yaptı.
Öğretmen Mümüne Güher Özercan, hazırladıkları proje kapsamında yetiştirdikleri fasulyenin hasadını yaptıklarını belirtti.
Öğrenciler de yetiştirdikleri fasulyelerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.