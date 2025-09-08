Haberler

Elazığ'da Oğlunun İtişmesine Müdahale Eden Polis Memuru Görevden Uzaklaştırıldı
Güncelleme:
Elazığ'da parkta oyun oynayan çocuklar arasındaki itişme sırasında bir polis memurunun diğer çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine, polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da parkta oyun oynayan oğluyla itişen çocuğa fiziksel müdahale eden polis memuru, görevinden uzaklaştırıldı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Işık Parkı'nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan itişme sırasında, çocuklardan birinin babası olan polis memurunun diğer çocuğa fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Olayın ardından çevrede tepki oluştu. Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, polis memurunun ise görevinden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
