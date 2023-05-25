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Elazığ'da ofis malzemesi çalan şüpheli kameralara yakalandı

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Elazığ'da bir hırsız iş yerinden ofis malzemesi çalarak kayıplara karışırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da ofis malzemesi çalan şüpheli kameralara yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hırsız iş yerinden ofis malzemesi çalarak kayıplara karışırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli şüpheli iş yerine girerek piyasa değeri 20 bin lira değerinde olan ofis malzemesini çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibi Vecihi Ç. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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