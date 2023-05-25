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Elazığ'da ofis malzemesi çalan şüpheli kameralara yakalandı

Elazığ'da ofis malzemesi çalan şüpheli kameralara yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da bir şahıs iş yerinden ofis malzemesi çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Elazığ'da bir şahıs iş yerinden ofis malzemesi çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli şüpheli iş yerine girerek piyasa değeri 20 bin lira değerinde olan ofis malzemesini çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibi Vecihi Ç. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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