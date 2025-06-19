Elazığ'da Odunlukta Yangın: 1 Yaralı

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Hicret Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangında ev sahibi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da odunlukta çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Bu esnada yangına müdahale etmek isterken yaralanan ev sahibi R.K. (65) sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Odunlukta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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