Elazığ'da Odunluk Yangını Otomobile Sıçradı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine odunlukta çıkan yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı. Yangında odunluk ve otomobilde hasar oluştu.Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'nde bir odunlukta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, park halindeki bir otomobile de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunluk ve otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,