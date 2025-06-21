Elazığ'da Odunluk Yangını Otomobile Sıçradı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı. Yangında her iki alanda da hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine odunlukta çıkan yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı. Yangında odunluk ve otomobilde hasar oluştu.Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'nde bir odunlukta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, park halindeki bir otomobile de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunluk ve otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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