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Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 kişi yakalandı. 7 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonu gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, banka kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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