Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Elazığ'da Nisan Ortasında Kar Yağışı Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, Karakoçan ilçesini beyaza bürüdü. Meteorolojik verilere göre, son dönemin en soğuk nisanını geçiren bölgede vatandaşlar, dondurucu soğuk ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da nisan ayının ortasında kar sürprizi devam ediyor. Tipinin de etkili olduğu Karakoçan ilçesi, bir anda beyaza büründü.

Son dönemlerin en soğuk nisan ayını yaşayan Elazığ'da dondurucu soğuk yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı ve dolu nedeni Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü beyaza büründü. Yetkiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.