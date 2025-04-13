Elazığ'da Nisan Ortasında Kar Yağışı Devam Ediyor
Elazığ'da nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, Karakoçan ilçesini beyaza bürüdü. Meteorolojik verilere göre, son dönemin en soğuk nisanını geçiren bölgede vatandaşlar, dondurucu soğuk ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da nisan ayının ortasında kar sürprizi devam ediyor. Tipinin de etkili olduğu Karakoçan ilçesi, bir anda beyaza büründü.
Son dönemlerin en soğuk nisan ayını yaşayan Elazığ'da dondurucu soğuk yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı ve dolu nedeni Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü beyaza büründü. Yetkiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.