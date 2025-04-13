Elazığ'da Nisan Ortasında Kar Yağışı Devam Ediyor

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da nisan ayının ortasında kar sürprizi devam ediyor. Tipinin de etkili olduğu Karakoçan ilçesi, bir anda beyaza büründü.

Son dönemlerin en soğuk nisan ayını yaşayan Elazığ'da dondurucu soğuk yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı ve dolu nedeni Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü beyaza büründü. Yetkiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.