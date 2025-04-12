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Elazığ'da Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı

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Elazığ'da nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Dondurucu soğukların ardından meydana gelen kar yağışı ve tipi, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ'da nisan ayında kar sürprizi

ELAZIĞ - Elazığ'da nisan ayının ortasında kar yağdı. Tipinin de etkili olduğu kent bir anda beyaza büründü.

Son dönemlerin en soğuk nisan ayını yaşayan Elazığ'da dondurucu soğuk yerini kar yağışı ile tipiye bıraktı. Gece saatlerine bir anda bastıran kar yağışı ve dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler etkili olan tipi nedeni ile de ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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