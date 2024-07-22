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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi görüntülendi

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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Hıdırbaba köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi. Nadir görülen bu tür, Afrika'da yaşamaktadır.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Hıdırbaba köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi. Köy yolunda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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