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Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Anadolu Benekli Semenderi Görüntülendi

Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Anadolu Benekli Semenderi Görüntülendi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazarbaba Dağı'nda bir vatandaş tarafından görüntülenen Anadolu benekli semenderi, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN kriterlerine göre 'Hassas Tür' olarak sınıflandırılan nadir bir canlıdır.

Elazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağı'nda bir vatandaş, su içerisinde nadir görülen sarı benekli semenderi fark ederek görüntüledi. Sık sık rastlanan ve halk arasında "Yağmur Gelini" veya "Yağmur Gelinciği" olarak bilinen Anadolu Benekli Semenderi (Neurergus strauchii), nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görülen benekli semenderine zarar verenlere "Bilolojik Çeşitliliği Tahrip etme" suçundan 557.212 TL para cezası uygulanıyor.

IUCN kriterlerine göre "Hassas Tür" olarak sınıflandırılan Anadolu Benekli Semenderi, nesli tükenme tehdidi altındaki canlılar arasında yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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