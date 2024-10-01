Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan 2 Vaşak Görüntülendi
Elazığ'ın Palu ilçesinde, bir vatandaş aracından görüntülediği nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. Vaşaklar, görüntülenmelerinin ardından ağaçlık alana girdi.
Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.
Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. Cep telefonunu eline alan vatandaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı. Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.