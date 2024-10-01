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Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan 2 Vaşak Görüntülendi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde, bir vatandaş aracından görüntülediği nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. Vaşaklar, görüntülenmelerinin ardından ağaçlık alana girdi.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. Cep telefonunu eline alan vatandaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı. Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan 2 Vaşak Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel

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