Elazığ'da düzenlenen NARKOGÜÇ uygulamasında ikametlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da NARKOGÜÇ Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen NARKOGÜÇ uygulamasında ikametlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan NARKOGÜÇ uygulamaları çerçevesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışmada, şüpheliler B.O. H.A.A. ve H.Y.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramada, 24.68 gram esrar maddesi, 0,25 gram toz esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ