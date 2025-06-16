Elazığ'da Nadir Görülen Benekli Semender Görüntülendi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaşın görüntülediği nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender, ekosistem için önemli bir canlı olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının kritik önemde olduğunu belirtiyor.

Elazığ'da benekli semender görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, bir derede nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, derede yüzen semenderi görüntüledi. Semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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