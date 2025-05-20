Elazığ'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Elazığ'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
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Elazığ'da, 'Müzeler Haftası' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan hafta, gençlerin kültürel mirasa ilgisini artırmayı amaçlıyor. Etkinlikler arasında arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik seminerleri bulunuyor.

Elazığ'da,"Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamayada, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftanın etkinliklerle kutlanmaya devam edildiği belirtildi.

Hafta boyunca düzenlenen faaliyetler ile hem müzecilik bilincinin artırılması hem de gençlerin kültürel mirasa ilgisinin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Etkinlikler, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğünün organizasyonuyla yürütülüyor. Bu kapsamda arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik temalı eğitim seminerleri düzenleniyor. Haftanın en dikkat çeken etkinliklerinden biri merkeze bağlı Salkaya köyünde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları oldu. Kazı alanında ortaya çıkarılan 84 metrekarelik eşsiz taban mozaiği büyük ilgi gördü. Harput Anadolu Lisesi öğrencileri, kazı alanını ziyaret ederek hem arkeolojik kazı deneyimi yaşadı hem de tarihi mozaiği yerinde inceleme fırsatı buldu."

Hafta kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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