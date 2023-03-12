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Elazığ'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ'da bir evde mutfak tüpü patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir evde mutfak tüpü patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak'ta bulunan binanın 2. katındaki dairede mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından evde yangın çıktı, evin mutfak tarafındaki duvarları çöktü.

Patlama sırasında evde bulanan ve yaralanan 1 kişi, yangın büyümeden mahalle sakinleri tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bitişikteki müstakil evde yaşayan ve patlamanın sesinden etkilenen bir kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İpekyolu Elazığ Güncel Haberler

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