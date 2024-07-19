Elazığ'da Muharrem Ayı Aşure Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Nimri Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte dua edildi, sanatçılar Aygün Çam Ertan Metin, Abbas Ertürk tarafından "Kerbala" konulu deyiş seslendirildi, şairler Ahmet Demir ve Fevzi Özdemir de şiir dinletisi sundu.

Muhtar Bülent Güngör, aşure etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.