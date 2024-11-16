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Elazığ'da Motosikletle Araç Çekme İhtiyacı

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Elazığ'da seyir halindeyken arızalanan bir araç, motosikletle çekildi. Olay, motosikletlinin arızalanan araca bağladığı halatla aracın sanayiye götürülmesiyle görüntülendi.

Elazığ'da ilginç görüntü: Yolda kalan araç motosikletle çekildi

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken arızalanan bir araç, motosiklete bağlanan halatla çekildi.

Olay dün öğlen saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir otomobil, aniden arızalanıp yolda kaldı. Bir süre aracı çalıştıramayan şoförün yardımına bir motosikletli yetişti. Bağlanan halatla motor, ağırlığının neredeyse 10 katı olan aracı çekip sanayiye kadar götürdü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da Motosikletle Araç Çekme İhtiyacı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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