Elazığ'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 34 CRF 636 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 23 ADF 894 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.E, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel