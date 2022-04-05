Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan genç gireceği sınavın üzüntüsünü yaşadı - Haberler

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Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan genç gireceği sınavın üzüntüsünü yaşadı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan genç gireceği sınavın üzüntüsünü yaşadı

Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanınca 2 hafta sonra gireceği sınavın endişesiyle ağlayan genci polis ve çevredekiler teselli etti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanınca 2 hafta sonra gireceği sınavın endişesiyle ağlayan genci polis ve çevredekiler teselli etti.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda Y.B.D'nin kullandığı 23 ACK 242 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yerde yatan Y.B.D, "Benim 2 hafta sonra sınavım vardı, askerlik sınavına girecektim, ayağım çok kötü" şeklinde yakınarak gözyaşı dökmeye başladı. Y.B.D'yi polis ve çevredekiler teselli etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B.D'nin kaza sonrası yaşadığı üzüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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