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Elazığ'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençler toprağa verildi

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Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Furkan Bulanık ve arkasında oturan Yağız Gür hayatını kaybetti. Cenazeler, aileleri tarafından defnedildi.

ELAZIĞ'da refüje çarpan motosiklette sürücü Furkan Bulanık (20) ile birlikte hayatını kaybeden Yağız Gür (18), toprağa verildi.

Kaza, 10 Eylül saat 21.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık'ın kontrolünü yitirdiği 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, refüje çarpıp, devrildi. Kazada Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bulanık ile Gür'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Bulanık ve Gür'ün cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Furkan Bulanık'ın cenazesi, dün Sarıcan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yağız Gür'ün cenazesi de Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gür'ün cenazesi, Aziziye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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