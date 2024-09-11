Elazığ'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gençler Toprağa Verildi

ELAZIĞ'da refüje çarpan motosiklette, arkasında oturan Yağız Gür ile birlikte hayatını kaybeden sürücü Furkan Bulanık (20) toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık'ın kontrolünü yitirdiği 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, refüje çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile arkasında oturan Yağız Gür yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin kontrolünde Bulanık ile Gür'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Furkan Bulanık'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulanık, Sarıcan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yağız Gür'ün otopsi işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.