Elazığ'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında, M.U. isimli sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenaze otopsi için hastaneye götürüldü.
Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.U. (26) idaresindeki 01 SK 029 plakalı motosiklet, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
M.U'nun cenazesi otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.