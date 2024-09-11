Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen motosikletin sürücü ile arkasında bulunan yolcu, yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bulanık ile Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık ve Gür'ün cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.