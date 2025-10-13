Haberler

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet park halindeki kamyona çarparak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişiye ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yazıkonak beldesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan Yurtbaşı yolunda ilerleyen motosiklet, park halindeki kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
