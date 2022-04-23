Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında - Haberler

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Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da yolcu minibüsünün kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu minibüsünün kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücünün ismi öğrenilemeyen 23 M 0353 plakalı yolcu minibüsü Rızaiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarptı.

Aracın yayaya çapma anı civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpması ve bu kişinin yere düşmesi yer alıyor.

Ayağa kalkarak eliyle başını tutan yayaya, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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