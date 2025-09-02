Elazığ'da Minibüsün Çarptığı 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs, 2,5 yaşındaki Ekrem A'ya çarparak ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Nailbey Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs 2,5 yaşındaki Ekrem A'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Ekrem A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel