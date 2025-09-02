Elazığ'da Minibüsün Çarptığı 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs, 2,5 yaşındaki Ekrem A'ya çarparak ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Nailbey Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs 2,5 yaşındaki Ekrem A'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Ekrem A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.