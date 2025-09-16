Elazığ'da Minibüs, Otobüse Çarptı: 8 Yaralı

1) ELAZIĞ'DA MİNİBÜS OTOBÜSE ÇARPTI: 8 YARALI

ELAZIĞ'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarpan minibüsteki 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 8 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.