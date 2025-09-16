Haberler

Elazığ'da Minibüs, Otobüse Çarptı: 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir minibüs, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarptı ve 8 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

1) ELAZIĞ'DA MİNİBÜS OTOBÜSE ÇARPTI: 8 YARALI

ELAZIĞ'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarpan minibüsteki 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 8 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket

Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.